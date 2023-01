Barça wärmt Option Cesar Azpilicueta wieder auf

Die Barça-Hoffnungen sollen darin liegen, dass Chelsea eine wesentlich jüngere Alternative findet. Im Gespräch war zuletzt unter anderem Denzel Dumfries (26, Inter Mailand) Letztendlich holte Chelsea Malo Gusto (19, Olympique Lyon) am Wochenende für 30 Millionen Euro. Der Youngster wird aber erst im Sommer nach London kommen, bis dahin wird er an Lyon ausgeliehen.

Eine der Optionen, die aus diesem Anlass durchgecheckt werden, ist laut Sport abermals Cesar Azpilicueta. Die Tür zum spanischen Nationalspieler dürfte sich demnach wieder öffnen. In der Premier League sowie der Champions League stand Azpilicueta jeweils zur Hälfte aller Partien in der Startformation.

Im Barça-Umfeld schwirrte der Name Azpilicueta sehr lange umher. Statt eines Wechsels verlängerte der 33-Jährige seinen Vertrag allerdings bis 2024, würde im kommenden Sommer also in jedem Fall eine Ablöse kosten.

