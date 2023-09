Barça-Wechsel: Kommt Giovani Lo Celso mit halbem Jahr Verspätung?

Giovani Lo Celso war einer der Spieler, über die im zurückliegenden turbulenten Barça-Wechselsommer spekuliert wurde. Im Januar könnte die Personalie wieder an Fahrt aufnehmen.

Der FC Barcelona soll nach wie vor davon überzeugt sein, dass Giovani Lo Celso eine sinnvolle Verstärkung für den Kader wäre. Laut Sport ist Trainer Xavi Hernandez weiterhin von dem Transfer des 27-Jährigen überzeugt.

Barça weiterhin heiß auf Giovani Lo Celso

Ein Wechsel in die spanische LaLiga sei auch das wahrscheinlichste Szenario im kommenden Januar, also dann, wenn das Transferfenster wieder geöffnet ist. Die Blaugrana hatten im August sehr konkretes Interesse an Lo Celso interessiert.

Die Verhandlungen führten allerdings nicht zum Abschluss. Das lag an den Forderungen, die Tottenham Hotspur stellte, das Lo Celso nicht ausleihen wollte. Einen Festtransfer konnte sich Barça inmitten der finanziellen Schieflage aber nicht leisten.