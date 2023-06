Barça-Wechsel vom Tisch? Aubameyang verschlägt es wohl eher in die Wüste

Vor nicht allzu langer Zeit brachte Pierre-Emerick Aubameyang seine große Zuneigung gegenüber dem FC Barcelona zum Ausdruck. Eine Wiedervereinigung scheint inzwischen aber in weiter Ferne.

Für Pierre-Emerick Aubameyang genießt die Rückkehr zum FC Barcelona oberste Priorität. "Ich würde gerne zu Barça zurückkehren", sagte der 33-Jährige Anfang Mai in einem Video eines Fans, der ihn in einer Bar zu seiner Zukunft befragte. "Wir werden sehen, was passiert."

Eine Rückkehr zu dem Verein, für den er bis im vorigen Sommer ein halbes Jahr spielte, erscheint mittlerweile aber nicht mehr realistisch. Laut Sports Zone wird Aubameyang zuvorderst den FC Chelsea definitiv verlassen, die Zusammenarbeit ist noch bis 2024 ausgelegt.

Die Blues wollten den Afrikaner eigentlich schon im Winter abtreten, einen Wechsel zum Los Angeles FC schloss dieser allerdings kategorisch aus. Geplant sei, Aubameyang noch vor Ende des Monats Juni bei einem anderen Verein unterzubringen.