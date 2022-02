FC Barcelona : Barça-Wechsel? Joan Laporta macht wieder Andeutung zu Erling Haaland

Joan Laporta hat es sich in der Vergangenheit nicht nehmen lassen, seinen FC Barcelona im Rennen um Erling Haaland zu positionieren. Der Vereinspräsident schlug am Donnerstag erneut zu.

Eigentlich sollte es am Donnerstag ausschließlich um Pierre-Emerick Aubameyang gehen. Der letzte Neuzugang des FC Barcelona wurde während einer eigens einberufenen Pressekonferenz der Öffentlichkeit als neuer Akteur der Azulgrana vorgestellt.

Der Barça-Präsident weiter: "Im Sommer werden wir versuchen, die Mannschaft noch mehr zu verstärken. Dabei sind wir auf dem richtigen Weg." Haaland bleibt also weiterhin auf der Liste möglicher Neuzugänge. In Barcelona sollen die Verantwortlichen großes Interesse an dem Shootingstar von Borussia Dortmund signalisieren.

Allein die finanzielle Machbarkeit des Transfers lässt einen Haaland-Wechsel nach Katalonien allerdings mehr als unwahrscheinlich daherkommen. Der Torgarant darf den BVB im Sommer für eine festgeschriebene Summe zwischen 75 und 90 Millionen Euro verlassen.