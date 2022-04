Barça-Krise wegen Messi-Abschied: "15 Jahre lang 40 Tore pro Saison"

Der FC Barcelona läuft den eigenen Ansprüchen sehr weit hinterher. Der tiefe Fall des einst so stolzen katalanischen Klubs hängt mit dem Abgang von Lionel Messi zusammen, sagt Ex-Profi Daniel Solsona.

"15 Jahre lang hat Barça mit einem Spieler gespielt, der 40 Tore pro Saison schoss", spielt Solsona bei RAC1 auf Messi an und drückt nach: "Oder mit Spielern wie Neymar oder Luis Suarez. Barça hatte mehrere der besten Spieler der Geschichte in seinen Reihen."

Barça wird die laufende Saison ohne Titel beenden. Im Viertelfinale der Europa League war man vor Kurzem Eintracht Frankfurt unterlegen, in der Copa del Rey war schon im Achtelfinale und in der Supercopa im Halbfinale Schluss. In LaLiga beträgt der Rückstand auf Real Madrid 15 Punkte.