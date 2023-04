Barça weiß bei Vitor Roque über alles Bescheid: Der Preis, die Konkurrenten

Der FC Barcelona ist bestens darüber informiert, welches Budget er für den Transfer von Vitor Roque einplanen muss. Der Vater des 18-Jährigen war zusammen mit einer beratenden Person laut Mundo Deportivo am Montag zu Gast in Barças Geschäftsstelle.

Barça ist nun also en detail darüber in Kenntnis gesetzt worden, welche Ablöse für Vitor Roque gezahlt werden muss, was der Youngster für Forderungen stellt und welche Fristen von allen möglichen Seiten für einen Transfer gesetzt werden.

Zu den aktuellen Konditionen ist der Wechsel so oder so unerreichbar. Barça muss erst interne Prozesse anschieben, um den Regeln des Financial Fairplay zu entsprechen. Bis es so weit ist, könnte bereits ein anderer Klub zugeschlagen haben.

Verwendete Quellen

Mundo Deportivo