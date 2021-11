FC Barcelona : Barça-Werben um Xavi: Al-Sadd SC mächtig sauer

In Katar sind die Funktionäre mächtig verärgert über das Verhalten, das Barça an den Tag legt – und reagiert mit einem offiziellen Statement auf die Vorkommnisse der jüngsten Zeit.

"Als Antwort auf das, was in letzter Zeit kursiert, bekräftigt das Management von Al Sadd, dass Xavi einen Zweijahresvertrag besitzt und sich voll und ganz auf das nächste Spiel konzentriert, um den 1. Platz in der Liga zu halten und den Titel zu verteidigen", heißt es in der Mitteilung.