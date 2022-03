FC Barcelona : Barça wieder im Rennen? Adnan Januzaj weicht Gerüchten aus

In Diensten der belgischen Nationalmannschaft tritt Adnan Januzaj in der Länderspielpause gegen Irland (26. März) und gegen Burkina Faso (29. März) an. Den Zukunftsgerüchten kann der 27-Jährige aber nicht entfliehen.

"Ich kann nichts über meine Zukunft sagen. Die Leute sagen mir viele Dinge, aber das ist mir egal. Im Fußball kann alles passieren. Im Moment bin ich bei Real Sociedad", äußerte sich Januzaj im belgischen Trainingslager extrem unpräzise. Der FC Barcelona hatte sich im Januar in Stellung gebracht, das Profil passt weiterhin ins Beuteschema.

