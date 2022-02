FC Barcelona : Barça will bei Erling Haaland all-in gehen – Entscheidung rückt näher

Bis sich Erling Haaland final entschieden hat, wird seine Zukunft ein Dauerthema sein. Einem Medienbericht zufolge will der FC Barcelona trotz seiner finanziellen Probleme im Sommer alles in die Waagschale werfen.

Seit Langem hält sich das Gerücht, die Verantwortlichen des FC Barcelona seien besessen davon, Erling Haaland unter Vertrag zu nehmen. Die Sport spinnt das Netz, das definitiv in diese Richtung geht, am Donnerstag weiter.

In den letzten Treffen hat Berater Mino Raiola den Funktionären deutlich signalisiert, dass sich sein Klient für das finanziell beste Angebot entscheiden werde. Außerdem, so will es die Sport erfahren haben, wird Haaland Ende März oder Anfang April eine Entscheidung über seine Zukunft mitteilen. Eine Tendenz ist aktuell nicht erkennbar.

Real Madrid beobachtet bei Erling Haaland nur

Barça ist klar, dass die europäische Elite hinter Haaland her ist und Klubs aus der Premier League aus finanzieller Sicht in ganz anderen Sphären unterwegs sind. Real Madrid, das wieder und wieder mit Haaland in Verbindung gebracht wird, wähnt sich derweil in der Rolle des Beobachters.

Der 21-Jährige sei zwar durchaus ein Ziel, mit dem sich der spanische Rekordmeister beschäftigt, schreibt die AS. Priorität werde allerdings dem ablösefreien Transfer von Kylian Mbappe eingeräumt, der wiederum unlängst hat durchblicken lassen, sich noch nicht endgültig entschieden zu haben.