Barça will Deadline Day rocken – Verhandlungen wegen WM-Held

Barça will Sofyan Amrabat (l.) verpflichten - Foto: / Getty Images

Sofyan Amrabat steht ganz oben auf der Last-Minute-Wunschliste des FC Barcelona. Übereinstimmenden Medienberichten aus Spanien nach zu urteilen will Barça den 26-Jährigen in den kommenden Stunden unter Vertrag nehmen, also noch bevor das Transferfenster schließt.

Den AC Florenz, so heißt es in den grassierenden Meldungen, wird in Kürze ein erstes Angebot erreichen. Den katalanischen Planungen zufolge soll Amrabat zunächst bis Saisonende ohne Kaufpflicht ausgeliehen werden.

Die Absicht auf eine langfristige Zusammenarbeit besteht aber definitiv, so dass zumindest eine Kaufoption für den kommenden Sommer Bestandteil des avisierten Deals werden soll. Ob und wie Florenz auf die eingehende Last-Minute-Offerte reagieren wird, bleibt offen.