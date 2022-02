FC Barcelona : Barça will Eric Bailly verpflichten

Dreimal verstärkte sich der FC Barcelona im Januar in der Premier League. Mit Eric Bailly von Manchester United könnte in den nächsten Monaten der vierte Streich folgen.

Der FC Barcelona beschäftigt sich offenbar mit der Verpflichtung von Eric Bailly. Davon will der britische Daily Star exklusiv erfahren haben. Barça möchte im Hinblick auf die kommende Saison seine Defensive verstärken, wobei der Blick erneut in die Premier League zu gehen scheint.

Eric Bailly ist unter Interimstrainer Ralf Rangnick in der Innenverteidiger-Rangordnung massiv nach hinten gerutscht und kommt in dieser Saison lediglich auf 217 Einsatzminuten in der Premier League. Im April vergangenen Jahres verlängerte der Ivorer seinen Vertrag bis 2024, per Option kann das Beschäftigungsverhältnis um eine Saison erweitert werden.

Der englische Markt scheint einer der großen Umschlagplätze für die Neuausrichtung des Vereins zu werden. Schon im Januar hatten sich die Blaugrana mit Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang und Adama Traore drei Profis aus der Premier League angeschafft.

