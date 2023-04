Barça will Ferran Torres verkaufen – und rechnet mit hohem Verlust

Beim 4:0 in Elche erzielte Torres einen Treffer und bereitete einen weiteren seiner Mitspieler vor. Am Wochenende avancierte er mit seinem Tor beim 1:0 im Topspiel gegen Atletico zum Matchwinner. Das reicht aber wohl nicht, um sich für einen Verbleib empfehlen zu können.

Vor etwas mehr als einem Jahr investierte der FC Barcelona 55 Millionen Euro in den Transfer von Ferran Torres. Schon damals war Barça der Schuldenberg längst über den Kopf gewachsen. Nach dieser Spielzeit geht die glücklose Liaison wohl wieder in die Brüche.

Die Personalplaner in Barcelona sollen sich zwar erfreut darüber zeugen, dass die Tendenz bei Torres grundsätzlich in die richtige Richtung geht. Aber nur deshalb, um den Verkaufspreis so hoch wie möglich gestalten zu können. Barça rechnet in dieser Sache jedenfalls mit einem hohen Verlust.

Es heißt, dass bereits ein Angebot von 25 Millionen Euro ausreichen würde, um den Zuschlag für Torres zu erhalten. Dieses Schnäppchen dürfte sich eigentlich kein Klub entgehen lassen. Für Barça wäre diese Summe ein erneuter finanzieller Aderlass, immerhin wurden noch vor einem Jahr 30 Millionen Euro mehr ausgegeben.

