FC Barcelona : Barça will ihn zurückholen: Xavi Simons zweifelt an PSG-Zukunft

Es gibt eine lange Reihe an ausgesprochen talentierten Nachwuchsspielern, die momentan reichlich unzufrieden damit sind, dass sie in der Profimannschaft von Paris Saint-Germain keine Rolle spielen. Edouard Michut, Junio Dina Ebimbe, El Chadaille Bitshiabu und Xavi Simons sollen unter anderem ihre Zukunft an der Seine in Frage stellen.

Insbesondere Simons und Michut sollen sich verärgert über ihre derzeitige Situation zeigen. Das begabte Duo war bereits Teil des Profikaders, wurde dann aber wieder in die U19-Auswahl zurückgestuft.