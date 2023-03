Anfrage für Jordi Alba - wird Barça den Großverdiener jetzt los?

Barça will Jordi Alba loswerden - Foto: Rnoid / Shutterstock.com

Jordi Alba fällt beim FC Barcelona inzwischen durchs Raster, weshalb für den Sommer eine Trennung forciert wird. Atletico Madrid stellt angeblich konkrete Bemühungen an.

Gerade das wird in der aktuellen wirtschaftlichen Krise für Barça zum großen Problem. Deshalb soll Alba auch unbedingt von der Gehaltsliste gestrichen werden. Mit diesem Schritt wäre das Budget auf einen Schlag um etwa 38 Millionen Euro brutto erleichtert.

Nach Informationen des spanischen Portals todofichajes.com vermeldet Ligakonkurrent Atletico Madrid konkretes Interesse an einer Zusammenarbeit. Die Colchoneros wollen Alba demnach zwei Jahre binden, bieten aber ein wesentlich geringeres Gehalt.

Atletico durchkämmt den Markt aktuell nach einem neuen Linksverteidiger. Der für diese Saison geliehene Sergio Reguilon wird nach einer katastrophalen Runde voller Rückschläge zu Stammklub Tottenham Hotspur zurückkehren.

Nur noch Ersatz hinter Alejandro Balde

Alba, der bei Barça nur noch die Rolle des Edelreservisten ausführt und bis 2024 gebunden ist, will keine vorschnelle Entscheidung treffen. Der 91-fache spanische Nationalspieler entscheidet erst nach der Saison über seine Zukunft. Sportlich hat er bei Barça keine Hauptrolle mehr inne. Youngster Alejandro Balde (19) ist in der Hierarchie an dem Altmeister vorbeigezogen.

Verwendete Quellen: todofichajes.com