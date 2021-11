FC Barcelona : Barça will Marcelo Brozovic zum Nulltarif

Für den FC Barcelona wird es in den kommenden Transferperioden das Ziel sein, ablösefreie Spieler ins Camp Nou zu holen. Marcelo Brozovic soll Begehrlichkeiten bei den Azulgrana hervorrufen.

Der Markt an ablösefreien Spielern wird für den FC Barcelona auf nicht absehbare Zeit das Gebiet sein, das die Verantwortlichen durchsuchen müssen. Gut für die Azulgrana, dass die Entwicklung inzwischen dahingeht, dass Fußballer ihre Verträge eher auslaufen lassen als in den vergangenen Jahren.

Die italienische Tageszeitung La Repubblica schreibt Barça Interesse an Marcelo Brozovic nach. Der 28-Jährige ist bei Inter Mailand unumstrittener Stammspieler, verpasste in dieser Saison noch kein Spiel und kommt auf ein Tor sowie zwei Assists. Da Brozovics Vertrag ausläuft, rückt er in das Barça-Blickfeld.