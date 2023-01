Barça will Memphis nicht an Atleti abgeben – Newcastle bot 20 Mio.

Memphis Depay spielt beim FC Barcelona aktuell nur eine untergeordnete Rolle in der Offensivabteilung - Foto: / Getty Images

Zuletzt berichtete die die Sporttageszeitung Marca, dass sich Atletico Madrid und Memphis Depay in fortgeschrittenen Verhandlungen über eine Zusammenarbeit befinden. Depays Arbeitspapier beim FC Barcelona läuft Ende Juni aus, seit dem 1. Januar darf er offiziell mit anderen Vereinen sprechen.

Atletico Madrid will den schussstarken Stürmer als Ersatz für Joao Felix (Leihe zu Chelsea) und Cunha (Leihe inklusive Kaufpflicht über 50 Millionen Euro an die Wolverhampton Wanderers) an Bord holen. Im Winter kann sich Atleti die Verpflichtung des Stürmers aber wohl abschminken.

Laut Mundo Deportivo haben die Verantwortlichen des FC Barcelona kein Interesse daran, Memphis Depay im Januar in die spanische Hauptstadt ziehen zu lassen. Der Grund: Barcelona will keinen direkten Rivalen verstärken.