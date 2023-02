Barça will Milan bei Sergino Dest mit Preisnachlass aus der Reserve locken

Im Rahmen dessen ist davon die Rede, dass die Blaugrana einen Preisnachlass gewähren wollen, eine Summe von zwölf Millionen Euro würde dann aber immer noch übrigbleiben. Ob sich Milan darauf einlässt? Sollten die Rossoneri weiterhin darauf verzichten, würde Dest vertragsgemäß erst mal wieder in Barcelona aufschlagen.

Seit einem Monat wartet Dest auf seinen nächsten Einsatz, fiel zuletzt verletzt aus. Zuvor sah es aber nicht unbedingt rosiger aus. In 14 Pflichtspielen kommt er nur auf 632 Einsatzminuten, in der Milan-Startelf wurde Dest im gesamten Zeitraum und in allen Wettbewerben nur viermal aufgeboten.

Verwendete Quellen: Sport