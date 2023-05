Barça will mit Eric Garcia Preis für Wunschspieler drücken

Eric Garcia hat die hohen Anforderungen des FC Barcelona nicht erfüllt, weshalb er für den Sommer als Verkaufskandidat gilt. Womöglich integriert ihn Barça sogar in einen geplanten Transfer.

Seit seinem 2021er-Wechsel, an dem der FC Barcelona lange gearbeitet hat, ist Eric Garcia nicht wirklich angekommen bei dem Klub, für den er schon in jungen Jahren spielte. Seine Rückkehr hat sich der 22-Jährige definitiv anders vorgestellt.

Dass Garcia großes Talent in sich trägt, ist dennoch unbestritten – und für solche Spieler gibt es immer einen Markt. Aufgrund der anhaltenden finanziellen Schieflage will Barça den noch bis 2026 gebundenen Innenverteidiger versilbern, oder in einen Transfer einbauen?

FC Barcelona will Sofyan Amrabat verpflichten

Futbol Total zufolge ist Barça bereit, Garcia in ein mögliches Angebot für Sofyan Amrabat einzubauen. Den Zugriff wollen die Blaugrana allerdings nicht verlieren. Um den Preis für Amrabat zu drücken, soll Garcia auf Leihbasis zum AC Florenz wechseln, allerdings ohne Kaufoption.