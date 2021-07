FC Barcelona : Barça will Philippe Coutinho gegen Milan-Spieler eintauschen

Weil viele Klubs inmitten der Coronakrise finanziell vor dem Ruin stehen, werden in diesem Transfersommer Tauschdeals einmal mehr von besonderer Bedeutung sein. Einen solchen könnte der FC Barcelona mit dem AC Mailand eingehen.

Die Rossoneri bekunden Interesse an einer Verpflichtung von Philippe Coutinho, sind im Gegenzug allerdings nicht bereit, die von Barça aufgerufenen 20 Millionen Euro Ablöse zu zahlen. Nicht verwunderlich, schließlich sind auch die Mailänder zum Sparen gezwungen.

Laut der Sport ziehen beide Klubs eine andere Machart des Coutinho-Deals durchaus in Erwägung. Demnach könnte ein Kompromiss in Form eines Tauschgeschäfts gefunden werden. Im Zuge dessen fällt der Name von Alessio Romagnoli.