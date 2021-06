FC Barcelona : Barça will Platz für Transfers schaffen – vier Spieler auf der Streichliste

In Sergio Agüero, Eric Garcia und Emerson hat sich der FC Barcelona bereits dreimal auf dem Transfermarkt bedient. Geht es nach dem Verständnis der handelnden Personen, sollen in den kommenden Wochen weitere Spieler folgen. Das Problem: Barça verfügt (vorerst) nicht über das nötige Kleingeld.

Dass soll sich demnächst ändern. Die Sport nennt mit Carles Alena, Martin Braithwaite, Junior Firpo und Miralem Pjanic vier Spieler, die Kandidaten für einen Sommerwechsel sind. Um auf dem Transfermarkt handlungsfähig zu sein, ist Barça gewillt, die Lohnkosten zu senken und Spieler zu verkaufen.

Alena war in der vorherigen Saison an den Ligakonkurrenten FC Getafe verliehen und weckt angeblich in der Premier League Begehrlichkeiten.