Primera Division : Barça will Senkrechtstarter für 5 Millionen

Alvaro Perez Campo, besser bekannt unter Trilli, befindet sich im Visier des FC Barcelona, der ihn zunächst in der zweiten Mannschaft einplanen würde.

Der FC Barcelona ist aufmerksamer Beobachter von Trilli. Das berichtet die Mundo Deportivo, die sich in ihrer Meldung auf "lokale Medien" bezieht. Der Rechtsverteidiger soll zur kommenden Saison die Reservemannschaft der Blaugrana verstärken.

Trilli ist zu Saisonbeginn aus der Jugend von Deportivo La Coruna in die zweite Mannschaft hochgezogen worden und spielte dort in den letzten Wochen regelmäßig auf der Rechtsverteidiger-Position. Sein Vertrag läuft noch bis 2024, die in Spanien übliche Ausstiegsklausel liegt bei fünf Millionen Euro.

Barça hat in dieser Kategorie bereits einen Transfer getätigt und Pablo Torre (19) zur kommenden Saison von Racing Santander unter Vertrag genommen. Von Trilli sollen sich die Funktionäre eine schnelle Entwicklung erhoffen.