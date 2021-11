FC Barcelona : Barça will sich wegen Dani Olmo treffen

Obwohl der FC Barcelona derzeit auf der Suche nach einem neuen Torjäger ist, bleibt Dani Olmo auf der Agenda. In dieser Woche soll es zu einem Treffer wegen des Spielers von RB Leipzig kommen.

Dani Olmo wird schon seit Längerem mit einem Wechsel zum FC Barcelona verbunden, was einer Rückkehr gleich käme. Immerhin ließ sich der kreative Offensivspieler einst in der berühmten Nachwuchsakademie La Masia ausbilden.

Barça will ihn zurückholen: Xavi Simons zweifelt an PSG-Zukunft

Zwischen Olmos Berater Juanma Lopez und Barças Fußballdirektor Mateu Alemany ist es in der Vergangenheit schon mal zu einem persönlichen Treffen gekommen. Beim Heimspiel gegen Rayo Vallecano war ein Austausch durchgeführt worden.

Berichten zufolge soll Olmo ernsthaft in Erwägung ziehen, RB Leipzig spätestens im Anschluss an diese Saison zu verlassen. Olmos Vertrag am Cottaweg ist noch bis 2024 datiert und verfügt über keine Ausstiegsklausel.

Der neue Barça-Trainer Xavi Hernandez hat sich bereits als großer Olmo-Fan geoutet: "Er hat ein Knowhow gezeigt, das nicht viele Spieler haben. Seine Gegenwart ist toll und seine Zukunft prächtig. Ich sehe keine Grenzen für ihn."