Für immer Barça? Marc-Andre ter Stegen soll Langzeit-Vertrag erhalten

Laut der spanischen Marca bietet der FC Barcelona dem deutschen Torwart einen neuen Vertrag bis 2028 an. Zu diesem Zeitpunkt wäre der ehemalige Gladbacher 36 Jahre alt. Eine Einigung gilt aus äußerst wahrscheinlich, da sich der Torwart mit seiner Familie am Mittelmeer sehr wohlfühlt.

"Ich fühle mich hier heimisch. Wenn ich sage, dass ich nach Hause fliege, dann meine ich eigentlich Barcelona", erklärte er im vergangenen Jahr. Sein aktueller Vertrag beim amtierenden spanischen Meister läuft noch bis 2025.

Ter Stegen und Barcelona: eine absolute Erfolgsgeschichte

In der vergangenen Saison kassierte ter Stegen in 38 Ligaspielen nur 18 Gegentreffer und bewahrte in 26 Partien die weiße Weste. Damit gewann er zum ersten Mal in seiner Karriere die Zamora-Trophäe für den Torhüter mit den wenigsten Gegentoren in einer LaLiga-Saison und stellte zugleich die von Francisco Liano (58) aufgestellte Bestmarke aus der Saison 1993/94 mit den meisten Spielen ohne Gegentor in einer Saison in Spaniens höchster Spielklasse ein.