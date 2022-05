Primera Division Barça will wegen Endrick-Transfer verhandeln

Der FC Barcelona ist aktuell offenbar der aussichtsreichste Kandidat auf die Verpflichtung von Endrick (16). Wie die Sport berichtet, haben die Blaugrana gute Chancen auf einen Transfer und werden in den kommenden Tagen mit Palmeiras die Wechselverhandlungen aufnehmen.

Barça will die Verpflichtung am liebsten so schnell wie möglich abschließen, was natürlich davon rührt, dass auch andere europäische Schwergewichte längst ihre Fühler ausgestreckt haben. Barça beabsichtigt, in den nächsten Wochen eine Vereinbarung mit Palmeiras zu treffen.

Dort soll Endrick demnächst seinen ersten Profivertrag unterschreiben und plangemäß im Sommer 2024, wenn er 18 Jahre alt wird, ins Camp Nou wechseln. Bis dorthin soll er bei seinem Heimatklub weitere Erfahrungen auf höchstem Niveau sammeln.