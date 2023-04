Barça will Yannick Carrasco – Tauschdeal mit Atletico bahnt sich an

Der FC Barcelona hat sich im Januar nicht umsonst eine Kaufoption für Yannick Carrasco gesichert. Die Umsetzbarkeit ist aufgrund der katastrophalen Finanzlage aber nicht einfach, so dass ein Tauschdeal angeregt werden könnte.

Im Rahmen des Verkaufs von Memphis Depay an Atletico Madrid ist mit dem FC Barcelona eine Kaufoption für Yannick Carrasco vereinbart worden, die bei etwas weniger als 20 Millionen Euro liegen soll. Jetzt haben es die Blaugrana auch in diesem Sommer nicht unbedingt damit, Ablösen zu zahlen.

Um Transfers umsetzen zu können, ist Barça auf kreative Lösungen angewiesen. Nach Informationen des Journalisten Pedro Almeida befinden sich die Klubs im Austausch bezüglich eines Tauschdeals. Carrasco nach Barcelona, im Gegenzug Ferran Torres nach Madrid.

Von den Summen her würde das in etwa passen. Barça möchte Torres aufgrund der bisher nicht wirklich überzeugenden anderthalb Jahre der Zusammenarbeit abgeben und soll ihn mit einem Preisschild in Höhe von rund 25 Millionen Euro versehen haben.