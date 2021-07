FC Barcelona : Barça winkt Kohle: Insel-Trio umgarnt Martin Braithwaite

Nach den Verpflichtungen von Memphis Depay und Sergio Agüero ist davon auszugehen, dass Braithwaite in der neuen Saison kaum mehr zum Einsatz kommen wird. Barça will zudem das rund fünf Millionen Euro schwere Gehalt einsparen, das Braithwaite bezieht.

Barça will Antoine Griezmann verkaufen – an Interessenten mangelt es nicht

Hinter Braithwaite liegt eine starke Europameisterschaft. Mit der dänischen Nationalmannschaft zog er sensationell bis in das Halbfinale ein, das nur knapp mit 1:2 nach Verlängerung gegen England verloren ging. Braithwaite stand in jedem der sechs Spiele in der Startelf und verpasste am Ende lediglich fünf Minuten.

Braithwaite ist nur einer von vielen Spielern, die Barça in den nächsten Wochen unbedingt noch von der Gehaltsliste bekommen möchte. Neto (32), Clement Lenglet (26), Samuel Umtiti (27), Emerson Royal (22) und Miralem Pjanic (31) stehen ebenfalls auf der Liste der Verkaufskandidaten.