Barça-Wirbler Ousmane Dembele bekommt nach überragender Performance Lob

In dieser Form ist Ousmane Dembele unverzichtbar für den FC Barcelona. Beim 4:0 gegen Athletic Bilbao zeigte der offensive Freigeist eine grandiose Leistung, erzielte einen Treffer und bereitete drei restlichen Tore vor.

"Er stand im Rampenlicht, weil er Risiken eingeht und es um Kopf oder Zahl geht", kommentierte Trainer Xavi Hernandez die Spitzenleistung. "Er hatte drei Spiele, in denen es Kopf oder Zahl war. Heute lief alles nach seinem Geschmack, die Vorlagen, das Tor... er war besonders motiviert. Er hat alles gut verstanden. Er ist hier, um etwas zu bewirken – und er ist in der Lage, diese Dinge zu tun."

Dembele kommt nach längerer Flaute also rechtzeitig ins Rollen, um die Rettungsmission in der Champions League auf sich zu nehmen. Der 25-Jährige und seine Mitstreiter brauchen am Mittwoch (21 Uhr) gegen den FC Bayern einen Sieg, sonst ist das Abenteuer Königsklasse (mal wieder) in der Gruppenphase beendet.