FC Barcelona : Barça wirft Angel nach Monaco-Juwel (17) aus – auch ManCity interessiert

Am Wochenende steigt der Clasico zwischen Real Madrid und Barcelona. Tabellenführer Real geht als Favorit ins Rennen. In der Meisterschaft führt die Mannschaft von Carlo Ancelotti (62) das Ranking mit zehn Zählern Vorsprung auf Verfolger Sevilla an. Barcelona hat sogar 15 Punkte Rücktand, allerdings auch noch ein Spiel in der Hinterhand.

Auf dem Transfermarkt konnten die Blaugrana den Erzrivalen aus der Hauptstadt jüngst schlagen. Im Werben um Supertalent Pablo Torre setzten sich die Blaugrana durch. Und nun steht erneut ein Juwel auf Barcelonas Einkaufszettel.

