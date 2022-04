Barça wollte den 13-jährigen Vinicius Junior

Die hiesige Creme de la Creme hatte Vinicius also schon damals auf dem Schirm. Ganz besonders begeistert soll nach Novals Angaben Manchester United gewesen sein.

Carlos Noval deckt das frühere Interesse des FC Barcelona an Vinicius Junior auf. "Vor allem Barcelona hatte ein Auge auf den Jungen geworfen, seit er 13 Jahre alt war", erzählt der Übergangsmanager von Vinicius' Ex-Klub Flamengo bei ESPN Brasil. "Real Madrid und die meisten großen europäischen Vereine ebenfalls."

"Ein ausländischer Scout von Manchester United hat ihn besucht und zu mir gesagt: 'Noval, schau dir den Spieler an, er ist ein Juwel! Ich habe noch nie einen 14-Jährigen Spieler gesehen, der so gut ist wie er'", berichtet Noval von einer Unterredung mit einem United-Späher. "Das bestätigte alles, was wir bereits über ihn wussten. Er war ein Juwel, das geschliffen werden musste. Alle wollten Vinicius haben."