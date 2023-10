Barça-Wunderkind Ansu Fati hätte beinahe bei Real Madrid unterschrieben

Im Alter von sechs Jahren zog Fati von seinem Geburtsort Bissau in Westafrika nach Andalusien in Spanien. Dort schloss er sich kurz darauf der Jugendabteilung des FC Sevilla an. Seine beeindruckenden Fähigkeiten machten ihn aber offenbar auf Anhieb zu einem gefragten Nachwuchstalent.

2012 stand Fati laut dem spanischen Sportjournalisten Guillem Balague (54) nämlich bereits vor einer schweren Entscheidung. Der damals Zehnjährige hatte sowohl ein Angebot aus La Masia (der Jugendakademie des FC Barcelona) als auch eine Offerte von Real Madrids Talente-Schmiede auf dem Tisch.

Umfeld beim FC Barcelona gab den Ausschlag

Die Wahl fiel wegen des "schützenden Umfeld" schließlich auf La Masia. Vor allem Fatis Familie soll sich gegen einen Wechsel zu Real Madrid gesträubt haben, da die dortige Akademie für negative Schlagzeilen sorgte.