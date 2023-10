Barça-Wunderkind Lamine Yamal will mit "Verein meines Lebens" viele Titel gewinnen

Lamine Yamal ist derzeit das Supertalent beim FC Barcelona. Seine Vertragsverlängerung am Montag ist der Verdienst seiner Leistungen in der aktuellen Saison. Der 16-Jährige zeigte sich im Anschluss hocherfreut – und Siegeshungrig.

Mit gerade einmal 16 Jahren steht Lamine Yamal erst am Anfang seiner Karriere und doch wirkt er seinen Gegenspielern spielerisch phasenweise deutlich überlegen.

Am Montag erntete das Wunderkind des FC Barcelona die Früchte seiner starken Leistungen in der bisherigen Saison und verlängerte seinen Vertrag bis 2026 inklusive einer Ausstiegsklausel, die in Spanien Pflicht ist, in Höhe von einer Milliarde Euro.

Lamine Yamal: "Es ist ein Traum für mich, noch drei Jahre zu bleiben"

Zudem soll er mit dem Klub vereinbart haben, sein Arbeitspapier bis 2023 zu verlängern, sobald er das 18. Lebensjahr abgeschlossen hat. Der Offensivspieler, der erst kürzlich zum jüngsten spanischen Nationalspieler und Torschützen wurde, zeigte sich im Interview mit den vereinseigenen Kanälen hocherfreut über seine Verlängerung.