FC Barcelona : Barça wurde brasilianischer Shootingstar angeboten – Milan und Arsenal interessiert

Dass der FC Barcelona auf der Suche nach einem neuen Zentrumsstürmer ist, weiß man in der Branche. Das Management von Yuri Alberto soll darob tätig geworden sein.

Yuri Alberto ist der neueste Namen im inzwischen immer verstrickteren Transferwinter des FC Barcelona. Wie die Mundo Deportivo schreibt, ist der 20 Jahre alte Brasilianer den Azulgrana zum Kauf angeboten worden. Albertos Wert taxiert das katalanische Sportblatt auf etwa 15 Millionen Euro.

Für Internacional Porto Alegre erzielte er im Spieljahr 2021 in 33 Meisterschaftspartien immerhin zwölf Tore und legte drei weitere Treffer seiner Mitspieler auf. Alberto ist per se ein klassischer Neuner, kann aber auch auf beiden Flügeln eingesetzt werden. Die gute Saison des Rechtsfußes ist in Europa nicht unbemerkt geblieben.