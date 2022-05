Primera Division Barça wurde Stürmer aus der Premier League angeboten

Xavi Hernandez will den FC Barcelona im Sommer weiter nach seinen Vorstellungen gestalten. Für den offensiven Flügel könnte ein Protagonist aus der Premier League infrage kommen.

Sergi Canos steht beim FC Barcelona auf der Agenda. Wie die Sport berichtet, ist der Außenangreifer des FC Brentford den Azulgrana zum Kauf angeboten worden. Die Planer prüfen nun das Profil, Canos würde gerne nach Katalonien zurückkehren.

Ganz genau: Der heute 25-Jährige ist rund um das Camp Nou kein gänzlich Unbekannter, aber dann wohl auch nur früheren Insidern ein wirklicher Begriff. Canos ließ sich drei Jahre in La Masia ausbilden und wechselte anschließend in den Nachwuchs des FC Liverpool.

Für die Reds debütierte er mit 19 Jahren, eine Karriere an der Anfield Road war ihm allerdings nicht vergönnt. Seit über fünf Jahren spielt er für Brentford, bei den Bees ist Canos gesetzt und kommt in 30 Spielen in der Premier League auf zwei Tore und zwei Vorlagen.