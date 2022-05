Primera Division Barça: Xavi bespricht sich mit Ruben Neves

Der FC Barcelona hat für diesen Transfersommer noch einige Optionen im Blick. Ruben Neves soll im Mittelfeld in Konkurrenz zu Sergio Busquets treten. Darüber hat auch Xavi Hernandez mit dem potenziellen Neuzugang gesprochen.

Ruben Neves steht beim FC Barcelona auf der langen Liste möglicher Neuzugänge in diesem Sommer. Xavi Hernandez scheint sich auf den Portugiesen festgelegt zu haben, der Barça-Trainer hat sich laut Sport bereits mit Neves persönlich ausgetauscht.

Der 25-Jährige sei begeistert von der Vorstellung, ab der kommenden Saison für Barça aufzulaufen. Neves soll dann dem arrivierten Sergio Busquets Konkurrenz machen. Dass es von den Wolverhampton Wanderers nach Barcelona geht, ist jedoch mehr als unwahrscheinlich.

"Unsere Karriere ist wirklich kurz und wir müssen die Chancen nutzen, die wir haben", deutete der Nationalspieler in der Vorwoche zwar an, dass er die Wolves bei einem passenden Angebot wohl verlassen würde. Barça ist wirtschaftlich jedoch nicht in der Lage, das Gesamtpaket aus Ablöse, Beraterprovisionen und Gehalt zu stemmen.