Barça-Youngster mit Treueschwur: "Ich hoffe, dass ich immer hier sein kann"

Fermin Lopez hat sich in der Saisonvorbereitung in den Kader der ersten Mannschaft des FC Barcelona gespielt - Foto: / Getty Images

Fermin Lopez (20) ist in der Saisonvorbereitung in den Profikader des FC Barcelona aufgestiegen. Wenn es nach ihm ginge, würde er diesen für den Rest seiner Karriere auch nicht mehr verlassen.

In Barças Mittelfeld muss sich Lopez derzeit noch mit seiner Rolle als Ergänzungsspieler zufriedengeben. Die bisherige Bilanz kann sich dennoch sehen lassen. Auf sechs Einsätze – darunter zwei in der Champions League – kommt der Spanier in seiner Debütsaison immerhin bereits.

Lopez wechselte im Alter von 15 Jahren in die Jugendabteilung des FC Barcelona und hat offenbar vor, sich zu einer Vereinslegende der Katalanen aufzuschwingen. "Ich möchte für immer bei Barça bleiben. Ich würde gern in der ersten Mannschaft bleiben, um hier weiterzumachen", sagte er im Interview mit der Sport.

Der harte Konkurrenzkampf mache es aber unmöglich, eine Prognose für die Zukunft aufzustellen. "Ich hoffe, dass ich immer hier sein kann, aber hey, man weiß nie. Es ist der beste Verein der Welt und jedes Jahr kommen die besten Spieler hierher. Man weiß daher nie", führte Lopez vor Augen.