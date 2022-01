FC Barcelona : Barça-Pechvogel Moussa Wague nach Horror-Verletzung zurück

Moussa Wague wechselte im Sommer 2018 für fünf Millionen Euro Ablöse von KAS Eupen nach Barcelona. Die Bosse der Katalanen trauten dem Senegalesen eine große Zukunft zu.

Sechs Partien absolvierte der Rechtsverteidiger in der Folge für Barça. Zu wenig. Spielpraxis sollte der Youngster 2020 in der Ligue 1 bei OGC Nizza sammeln, es reichte jedoch nur zu fünf Einsätzen. Im Sommer 2020 wurde Wague an PAOK Saloniki verliehen, wo ihm ein verheißungsvoller Start glückte.