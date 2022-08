Primera Division Barça-Youngster staunt über Robert Lewandowski: "Es ist verrückt"

"Ich habe viele von Lewandowskis Toren im Fernsehen gesehen, aber sie auf dem Platz zu sehen, ist verrückt", sagte der Alex Balde gegenüber dem vereinseigenen Kanal. "Und zu sehen, wie er neulich in Anoeta ein Tor geschossen hat, als ich ihm eine Vorlage gegeben habe, war auch verrückt."

Nach nur drei absolvierten Spielen hat Robert Lewandowski mit vier Toren dem spanischen Fußball bereits das Fürchten gelehrt. Beim 4:0 des FC Barcelona gegen Real Valladolid traf der in diesem Sommer verpflichtete Superstar erneut doppelt.

So weit sollte es gegen Valladolid nicht kommen. Balde stand zum zweiten Mal in Folge in der Startelf und ist schon jetzt eine der großen Überraschungen der noch jungen Saison. Der erst 18-Jährige spielte für Jordi Alba auf der Linksverteidiger-Position, diesmal sogar über 90 Minuten.