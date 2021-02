FC Barcelona : Millionen-Provision: Barça zahlte mehr für Malcom als angenommen

In seinen 24 Einsätzen für den FC Barcelona blieb Malcom weit hinter dem zurück, was von ihm erwartet wurde. Nach nur einer Saison in Diensten der Blaugrana zog er schon wieder weiter.

In Anbetracht der bisher bekanntgewordenen Zahlen des damaligen Deals überwies der spanische Topklub 41 Millionen Euro Fixablöse an Malcoms damaligen Klub Girondins Bordeaux. Doch der Transfer war offenbar wesentlich teurer.

Der Radiosender CADENA SER berichtet von einer zusätzlichen Provision in Höhe von satten zehn Millionen Euro, die an den Vertreter der Spielerseite, Jose Maria Minguella Pimentel, ausgezahlt wurde.