FC Barcelona : Barça zeigt Herz und fliegt raus – Koeman nennt das große Manko

Der FC Barcelona hat eine zweite Aufholjagd gegen Paris Saint-Germain verpasst. Ronald Koeman und Co. sind aber nicht am Boden zerstört. Die Leistung macht Mut. Allerdings gibt eine Sache dem Barça-Coach zu denken.

2017 hatte Barça ein 0:4 aus dem Achtelfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain mit einem 6:1 im Camp Nou gedreht, 2021 sollte es nicht sein. Barça zeigte sich nach dem 1:4 im Hinspiel zwar stark verbessert, es haperte aber an der Chancenverwertung. Am Ende sprang trotz drückender Überlegenheit nur ein 1:1 hinaus.

Alleine Ousmane Dembele hätte mehrere Treffer erzielen können, doch nur Lionel Messi (37.) traf ins Tor der Hausherren. La Pulga scheiterte wenig später vom Punkt an Keylor Navas. Kylian Mbappe hatte PSG per Elfmeter in Führung gebracht (30.).

" Wir haben eine großartige erste Halbzeit gespielt, mit einer großartigen Einstellung" (Ronald Koeman)

"Wir sind ausgeschieden, aber mit einem guten Gefühl. Wir hatten Chancen. Wir haben eine großartige erste Halbzeit gespielt, wir waren überlegen, mit einer großartigen Einstellung", erklärte Ronald Koeman.