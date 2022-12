Barça zieht für Robert Lewandowski vor Gericht

Für gewöhnlich werden Spieler nach einer Gelb-Roten Karte nur für die folgende Begegnung gesperrt. Lewandowski kassierte am 08. November im Match gegen Osasuna (2:1) bereits in der 30. Minute die Ampelkarte und musste daher das Feld räumen.

Beim Verlassen des Rasens zeigte er wiederholt mit dem Finger auf seine Nase, was der Unparteiische als Unsportlichkeit wertete. Die Liga-Verantwortlichen stimmten dem Schiedsrichter zu und verhängten eine Sperre über drei Partien.

Wie die Mundo Deportivo berichtet, möchte der FC Barcelona gegen diese Strafe vor den internationalen Sportgerichtshof (CAS) ziehen. Ihren Einspruch müssen die Katalanen spätestens am 29. Dezember eingereicht haben.

Lewandowski ist Barças Lebensversicherung

Der vermeintliche Übeltäter versicherte indes seine Unschuld. "Meine Geste war nicht an den Schiedsrichter gerichtet, sondern an unsere Bank. Ich hoffe, dass der Einspruch erfolgreich sein wird." Sein Klub wird wohl alle Hebel in Bewegung setzten, damit der Pole nur zum Rückrundenstart am 31. Dezember gegen Espanyol pausieren muss.