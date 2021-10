FC Barcelona : Barça-Zukunft: Andres Iniesta macht sich keine Sorgen

Andres Iniesta ist überzeugt davon, dass der FC Barcelona die große Phase des Umbruchs mit Erfolg meistern und gestärkt aus der aktuell prekären Situation hervorgehen wird.

Wenn man es von außen betrachtet, sei es in den letzten Jahren keine einfache Situation für den Verein gewesen, erklärt Iniesta im Interview mit dem spanischsprachigen ESPN. "Es wird jetzt Platz gemacht für neue, junge Leute. So etwas ist nie einfach. Das Wichtigstes ist, dass Barça weiß, was es tun will. Und durch so eine Situation wächst man weiter."