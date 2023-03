Barça-Zukunft: Frenkie de Jong gibt unmissverständliches Statement ab

Frenkie de Jong lässt keine Zweifel daran aufkommen, mindestens auch noch nächste Saison für den FC Barcelona zu spielen. Zuletzt war erneut über einen Vereinswechsel, vor allem in die Premier League, spekuliert worden.

"Im letzten Sommer war ich immer ruhig, weil ich wusste, dass ich bei Barça bleiben würde, und ich habe meine Meinung nie geändert", stellt de Jong bei RAC1 klar. "Ich habe immer davon geträumt, für Barça zu spielen, und ich möchte hier erfolgreich sein. Ich möchte hier weitermachen."

Kurioserweise befindet sich de Jong schon in seinem vierten Jahr in Barcelona, und dennoch sieht er sich wieder und wieder mit Gerüchten über seine Zukunft konfrontiert. Den ständigen Geräuschen, mal lauter, mal leiser, hatte er in der Vergangenheit nur selten Raum geboten. So wie auch im aktuellsten Fall.