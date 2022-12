Barça-Zukunft: Sergio Busquets gibt weiter Rätsel auf

Wirklich Zeit hat Sergio Busquets momentan nicht, um seine Zukunft beim FC Barcelona durchzudenken. An diesem Donnerstag (20 Uhr) spielt er mit der spanischen Nationalmannschaft gegen Japan um den Einzug in das WM-Achtelfinale.

In den kommenden zwei Monaten wird also eine Entscheidung darüber getroffen werden, wie es mit Busquets weitergeht – und was der defensive Mittelfeldspieler mit seiner Karriere noch vorhat. Gerüchte, er habe bereits Inter Miami seine Wechselzusage erteilt, können also erst mal beiseite gelegt werden.

Bei der spanischen Nationalmannschaft ist Busquets ebenso wie bei Barça eine Institution. Die Furia Roja führt der Routinier ebenfalls als Kapitän an. Wie steht es um seine Karriere im iberischen Team?

Eine endgültige Entscheidung habe er zwar auch hier noch nicht getroffen, meint Busquets. Es sehe aber eher so aus, als würde er seine Nationalmannschaftskarriere fortsetzen.

Verwendete Quellen: El Larguero