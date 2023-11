Barça-Zukunft von Joao Felix und Joao Cancelo – Deco hält sich seit Neuestem zurück

Joao Felix und Joao Cancelo haben sich bei Barça hervorragend eingefügt. Was potenzielle Festverpflichtungen anbelangt, verzichtet Deco mittlerweile auf Ankündigungen.

Für den FC Barcelona spielt es momentan offensichtlich keine Rolle, sich ernstzunehmend Gedanken über die weitere Zusammenarbeit mit den beiden Leihspielern Joao Felix und Joao Cancelo zu machen.

Auf die Frage der portugiesischen Sportzeitung A Bola nach einem festen Transfer des Duos, antwortet Sportdirektor Deco ausweichend: "Wir sind sehr zufrieden mit den Leistungen der beiden. Sie geben der Mannschaft viel Qualität. Jetzt ist es noch zu früh, um über ihre Situation zu sprechen. Wir werden Zeit haben, um Entscheidungen zu treffen."

Barça wird es bei Joao Felix und Joao Cancelo wohl schwer haben

Vor allem Deco agierte in solchen Fällen in den vergangenen Wochen und Monaten deutlich aggressiver. Mittlerweile scheint aber auch dem Planer klargeworden zu sein, dass es für Barça kein einfaches Unterfangen wird, Felix und Cancelo fest zu verpflichten.

Barça hat bei Joao Cancelo keine Kaufoption - Foto: Maciej Rogowski Photo / Shutterstock.com

Es sei nun erst mal an der Zeit, dass sich die Spieler auf ihre Ziele mit dem Verein konzentrieren und versuchen, in allen Wettbewerben so viel wie möglich zu gewinnen, meint Deco. "Zum aktuellen Zeitpunkt sollten wir uns nicht über den Markt unterhalten."

Das wird aber unweigerlich eher früher als später auf die Agenda rücken. Felix und Cancelo werden für Barça im Sommer kommenden Jahres, wenn beide Leihen auslaufen, vermutlich zu teuer sein. Die Blaugrana haben sich weder beim einen noch beim anderen Spieler eine Kaufoption gesichert.

Verwendete Quellen

A Bola