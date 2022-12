Barça-Zukunft von Memphis Depay: Überraschendes Statement aus der Chefetage

Memphis Depay (28) gilt beim FC Barcelona im Januar als Abschiedskandidat Nummer 1. Jordi Cruyff wartet nun mit einer Aussage auf, die so nicht unbedingt zu erwarten war.

Es ist augenscheinlich keineswegs in Stein gemeißelt, dass Memphis Depay den FC Barcelona im bevorstehenden Wintertransferfenster verlässt. Davon war in den letzten Wochen vor allen Dingen in Spanien ausgegangen worden.

"Warum sollten wir Depay im Januar verkaufen, wenn es wegen des Financial Fairplay schwierig ist, neue Spieler zu verpflichten? Er ist immer professionell mit der Situation umgegangen", sagt Sportdirektor Jordi Cruyff gegenüber der Mundo Deportivo.

Cruyffs Aussage pro Depay verwundert etwas. Immerhin hätte Barça aufgrund des auslaufenden Vertrags im Januar letztmalig die Möglichkeit, eine Ablöse einzustreichen. Mit sieben Millionen Euro gehört Depay außerdem zu den Besserverdienern in der katalanischen Metropole.

Und was noch entscheidender ist: Depay nimmt unter Trainer Xavi Hernandez allenfalls eine Reservistenrolle ein. Zwar fehlte der Niederländer die letzten Wochen wegen Oberschenkelproblemen. Xavi setzte aber schon zu Beginn der Saison nicht auf ihn.