Barça-Zukunft von unzufriedenem Andreas Christensen – Treffen mit Berater

Andreas Christensen gehörte beim FC Barcelona in der Vorsaison zu den großen Gewinnern, war einer der Überflieger. Davon ist er in der laufenden Spielzeit ein gutes Stück entfernt. Neuzugang Inigo Martinez stand in der Hierarchie zuletzt vor Christensen.

Gemaß Jijantes ist es zu einem Treffen zwischen Barça-Sportdirektor Deco und einem der Christensen-Vertreter gekommen. Es habe sich dabei um eine informelle Zusammenkunft gehandelt, in der die Situation des 27-Jährige beleuchtet wurde.

Andreas Christensen bei Barça unzufrieden

Dabei wird freilich ebenso thematisiert worden sein, dass es weiterhin gesteigertes Interesse aus der Premier League gibt. Da Christensens Vertrag noch bis 2026 gültig ist, könnte es der dänische Nationalspieler sein, mit dem Barça künftig finanzielle Mittel schafft, um Transfers abzuwickeln.

Christensen ist definitiv nicht begeistert über sein Standing unter Trainer Xavi Hernandez. Gegen Porto in der Champions League saß er mal wieder nur auf der Bank. "Ja, ich war frustriert. Das werde ich immer sein, wenn ich nicht spiele", sagte Christensen im Anschluss.

Verwendete Quellen

Jijantes