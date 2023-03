Barça-Zukunft? Sergio Busquets will schnell Klarheit

Busquets erwartet der Sporttageszeitung zufolge noch vor dem LaLiga-Spiel gegen Athletic Bilbao am kommenden Sonntag (21:00 Uhr) einen Anruf. Der 34-Jährige will seine Zukunft zeitnah klären, hat keine Lust auf eine Hängepartie.

Eine Woche nach dem Gastspiel der Katalanen im Baskenland steht der Liga-Clasico gegen Real Madrid im Camp Nou auf der Agenda. Danach reisen die Nationalspieler zu ihren Nationalmannschaften. LaLiga legt eine kurze Pause ein.

In der Länderspielpause will Busquets offenbar die Entscheidung über seine Zukunft treffen, bevor es am 1. April auswärts in der Primera Division bei Elche für Barça weitergeht. Da er kürzlich seinen Rücktritt aus der spanischen Seleccion erklärt hat, kann sich Busquets in Ruhe zu Hause Gedanken machen.

