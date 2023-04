Barça zum Verkauf bereit: Raphinha soll hohe Einnahme bringen

Inmitten der mangelnden wirtschaftlichen Balance muss der FC Barcelona eine ausgewählte Anzahl an Stars verkaufen, um Erlöse zu generieren. Raphinha scheint einer davon.

Das kommt sportlich etwas überraschend, schließlich hatte Raphinha in den letzten Wochen und Monaten einen guten Eindruck hinterlassen und den verletzten Ousmane Dembele teils überragend vertreten. Die wirtschaftlichen Zwänge sind bei Barça aber allgegenwärtig.

Raphinha wechselte erst im Sommer zu Barça - Foto: YES Market Media / Shutterstock.com

Die Blaugrana verpflichteten Raphinha für eine feste Ablösesumme von 58 Millionen Euro plus weitere sieben Millionen an Zusatzkosten, von denen vier Millionen leicht zu erzielen sein sollen. Alimentiert wird der Offensivspieler mit sechs Millionen Euro netto, gehört also zu den Besserverdienern.

Es wird davon ausgegangen, dass der FC Chelsea noch mal einen Anlauf bei Raphinha nehmen könnte. Die Blues sollen schon im vorigen Sommer dicht vor dem Transfer gestanden haben, Raphinha erteilte den Londonern allerdings eine Absage.

Verwendete Quellen

Goal.com