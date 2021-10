FC Barcelona : Barça zuversichtlich bei Verlängerungen mit Pedri und Ansu Fati

Inmitten der schwersten Finanzkrise der Vereinsgeschichte, in der sich der FC Barcelona momentan befindet, feilt der Klub am Kader der Zukunft. Die Eigengewächse Pedri und Ansu Fati nehmen eine fundamentale Rolle ein. Die angestrebten Vertragsverlängerungen sind in Arbeit.