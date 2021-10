FC Barcelona : Barça und Koeman zweifeln an Yusuf Demir

Seit einem Monat hat Yusuf Demir jedoch kein Spiel mehr für Barcelona absolviert. Am 26. September kam er neun Minuten gegen Levante zum Einsatz. Gegen Granada und Cádiz hatte er noch in der Startelf gestanden.

Yusuf Demir (18) war beim FC Barcelona einer der Shooting-Stars der Saisonvorbereitung. Der junge Österreicher debütierte in LaLiga und Champions League. Dass die Katalanen ihre Kaufoption ziehen, schien ausgemacht.

Laut der Zeitung Sport ist man sich in der Chefetage nicht mehr sicher, ob man die Option ziehen soll. Demir habe in den letzten Einsätzen seine Chance nicht genutzt und spiele in den Plänen von Coach Ronald Koeman keine Rolle mehr.